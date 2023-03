Sarri è più Special di Mou. La Lazio al secondo posto

La Lazio si è così impadronita del campo e Zaccagni ha concretizzato il dominio su Zalewski, bruciandolo in occasione del gol decisivo. La Roma ha reagito con la forza della disperazione, ma il pareggio (autogol di Casale) è stato annullato per fuorigioco di Smalling. Nel finale prima una rissa in campo (espulsi Marusic e Cristante), poi negli spogliatoi. Lite tra Mou e Lotito («Sono il padrone di casa, sei squalificato e non dovresti nemmeno essere qui»), tra Romagnoli e Mancini, tra Luis Alberto e Foti.

La Lazio vola a quota 52, la Roma resta a 47. Il futuro della Roma, all’ottava sconfitta in campionato, ora passa soprattutto dall’Europa League. La Lazio è addirittura seconda. (Corsera)