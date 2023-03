Sabatini: “Mou fa un calcio speculativo, io non lo amo. Non ha una rosa all'altezza”

GASPORT - Walter Sabatini, ex ds della Roma ha rilasciato un'intervista al quotidiano parlando di Spalletti, del Napoli e della Serie A. Ha parlato anche della Roma e di Mourinho. Queste le sue dichiarazioni:

Luis Enrique, con cui lei lavorò alla Roma, è libero. Le piacerebbe rivederlo in Serie A?

“Enormemente, è cresciuto, è all’altezza dei grandissimi”.

Chi è Mourinho?

“E' la prassi fatta uomo. Fa un calcio speculativo, io non lo amo. Ma riesce a piegare la squadra al suo progetto. Tu sai perfettamente che tipo di partita farà la Roma, sempre. È una squadra che resta costantemente incollata alle partite: il derby di domenica, giocato per larga parte in 10, sarebbe finito 0-0 senza la doppia invenzione di Anderson e Zaccagni. Se arriva quarto ha fatto un’impresa: non ha una rosa all’altezza, traballa in molti reparti, Dybala è l’unico vero fenomeno”.