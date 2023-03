Ha giocato 130 partite in Europa, unico over 100 giallorosso, contro le appena 19 del suo «rivale» di stasera Remiro. [...] Il suo bilancio con le iberiche: 4 vittorie, 3 pareggi, 10 ko. In Spagna ha preso sempre gol escludendo un Atletico Madrid-Sporting 0-0. Alla Roma andrebbe bene che ne subisse solo uno, come il 13 ottobre nel girone sul campo del Betis.

(corsera)