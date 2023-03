Rui Patricio e Smalling, la Roma alza il muro

Il primo 0-0 di tutta la stagione è per la Roma una vittoria. La tempesta perfetta che voleva il tecnico della Real Sociedad non si scatena davvero mai, per la bravura giallorossa nel difendersi e per l’incapacità degli attaccanti baschi nelle due grandi occasioni che, nella ripresa, potevano riaprire il discorso qualificazione. (...) C’è stato il gol di Smalling — il migliore in campo insieme a Rui Patricio — annullato dalla Var per aver colpito il pallone con il braccio. Il portiere della Real Sociedad non ha nemmeno dovuto fare la doccia, ma non era certo la Roma, dopo il 2-0 dell’andata, a dover fare la partita. (...)

(corsera)