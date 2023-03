Rui Patricio blinda la porta

IL TEMPO (L. PES) - Alti e bassi e una «stabilità» venuta a mancare qualche volta in più del solito rispetto al passato. La stagione di Rui Patricio, nel complesso però, resta abbondantemente sopra la sufficienza, con un inizio di stagione in salita (complice la serata disastrosa di Udine e il gol concesso a Dimarco in Inter-Roma) e una seconda parte con diverse pre-tazioni di livello e molte più gare chiuse con la porta inviolata. Miglioramenti che gli hanno permesso di riconquistare la titolarità, almeno per il momento, in nazionale. Dopo un Mondiale passato in panchina l'estremo difensore giallorosso ha cominciato il nuovo ciclo del ct Martinez da titolare. Novanta minuti nelle due sfide di qualificazione agli Europei contro Liechtenstein e Lussemburgo, dopo che non giocava una gara non amichevole con il Portogallo dal 12 giugno scorso contro la Svizzera in Nations League. Altri due gettoni che gli permettono di consolidare il settimo posto della classifica all time di presenze in nazionale con 107 gare, a 3 da Fernando Couto. Rinfrancato dalla pausa l'ex Wolverhampton ora si tufferà nuovamente negli impegni con la maglia giallorossa. In questa stagione nelle 34 gare giocate ha collezionato ben 15 clean sheet (10 in Serie A, 4 in Europa League e 1 in Coppa Italia), ma nelle ultime quattro gare di campionato soltanto contro la Juventus è uscito indenne dal campo. Mourinho si fida ciecamente di lui: lo scelse nel 2021 per guidare la porta della Roma nei suoi 3 anni (anche per il 35enne il contratto scadrà l'anno prossimo), con il club che si dovette sforzare parecchio per portarlo nella Capitale con un investimento da 12.6 milioni di euro. Il fedelissimo di Mou dovrebbe difendere la porta della Roma anche nella prossima stagione, che dovrebbe essere

l'ultima. Ma le riflessioni a Trigoria sul futuro del ruolo sono aperte. Alla fine del prossimo anno Rui Patricio avrà compiuto 36 anni, e le disattenzioni potrebbero fisiologicamente aumentare. Al momento nessuna trattativa avviata per un eventuale erede o sostituto, anche perché tanto dipenderà anche dalla possibilità di investimento nel ruolo, visto che le priorità risiedono in diversi ruoli della rosa. Le idee non mancano, con i nomi di Vicario e Carnesecchi in evidenza, seppur non vi siano stati contatti diretti con i club proprietari dei cartellini. Soprattutto sul portiere dell'Empoli, però, sembra pronta a scatenarsi una vera e propria asta visto l'ottimo rendimento. Nel frattempo, ieri la squadra si è allenata per continuare la preparazione in vista del match contro la Sampdoria di domenica. Si è rivisto in gruppo Pellegrini, insieme ad altri nazionali come Spinazzola e Ibanez. Nelle prossime ore tornerà anche Dybala.