Roma senza problemi. Resiste contro la Real Sociedad: 0-0. Quarti dell'Europa League raggiunti

LEGGO (F. BALZANI) - A San Sebastian annunciavano la tempesta perfetta, ma a risplendere all'Anoeta è il sole di Roma. Che acceca gli attaccanti della Real Sociedad e porta la squadra di Mourinho ai quarti di finale. Finisce 0-0, dopo il 2-0 dell'andata, con qualche pericolo solo nel finale per la Roma che fa valere esperienza e solidità di fronte al calcetto e alle botte della Real. Mourinho ripiazza il pullman davanti alla porta ma ad andare vicino al vantaggio è subito Dybala che sfiora il palo dopo un tiro deviato. Rico prova a guadagnarsi il rosso cercando di mettere fuori gara prima la Joya poi Karsdorp (ci riesce), ma l'arbitro è in confusione e non vede nemmeno il fallo di mano di Smalling ravvisato dal Var che annulla il gol. Nella ripresa un po' di sofferenza con la traversa di Oyarzab. Poi c'è spazio solo per i festeggiamenti della Roma che torna per il 3° anno di fila tra le prime 8 della competizione Europea in cui gioca (alle 13 il sorteggio) e che ora dovrà preparare il derby. «Oggi i miei ragazzi hanno avuto tutto: l'ambizione di fare un gol e il coraggio di difendere. Non saremo i più forti, ma siamo un gran gruppo», gode Mou. Poi la stoccata alla Lazio: «Ora che sono usciti non giocano in un'altra competizione europea vero?». Prima del match un pullman dei tifosi della Roma è stato assalito fuori dallo stadio dagli ultras baschi. Due i feriti finiti per l'esplosione dei vetri.