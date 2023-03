ROMA-SASSUOLO: le probabili formazioni dei quotidiani. 11 forzato per Mou, Zalewski favorito su Karsdorp

Oggi alle 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Roma-Sassuolo, Mourinho non sarà seduto in panchina per via della squalifica di 2 giornate ottenuta dopo la lite con il IV uomo Serra durante Cremonese-Roma. All'appello però non mancherà solo lo Special One, ma tanti altri uomini fondamentali per la rosa giallorossa in questo particolare momento. La formazione, sembra essere quasi obbligata e mette tutti d'accordo. Tra i pali il solito Rui Patricio, in difesa l'inamovibile Mancini, Smalling, Ibanez. Sulle fasce Zalewski, favorito su Karsdorp e Spinazzola. Matic sarà presente nonostante abbia bisogno di riposo, che farà coppia con Wijnaldum. In attacco Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

IL CORRIERE DELLA SERA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

LA REPUBBLICA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham.