Roma, riecco Cristante: indispensabile al centro

LEGGO (F. BALZANI) - Centottanta minuti, sperando non siano di più. La Roma si gioca un bel pezzo di stagione tra domani a San Sebastian e domenica all'Olimpico. Giorni di fuoco prima della sosta che valgono i quarti di Europa League e un posto tra le prime 4 in serie A. Per questo verrà chiesto un supplemento di sacrificio a tutti i titolari. Da Matic a Dybala passando per Smalling e Cristante.

Quest'ultimo ha scansato le critiche confermando la sua indispensabilità per gli equilibri del centrocampo. Nelle uniche due gare di campionato in cui non è sceso in campo negli ultimi 14 mesi la Roma ha subito 7 gol e due ko con Inter e Sassuolo. Il rinnovo da 3 milioni fino al 2027 è ormai solo da ufficializzare.

Prima c'è la Real Sociedad, poi la Lazio. I baschi annunciano battaglia. La Roma tace, compatta e arrabbiata dopo il ko col Sassuolo. Mourinho ha parlato a lungo alla squadra (che tornerà a dormire a casa solo venerdì) consapevole che in queste partite ci si gioca forse tutto. Ci sarà Friedkin che ha accolto il desiderio di Mou di progettare un altro anno insieme.