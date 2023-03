ROMA - REAL SOCIEDAD: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio in difesa tra Kumbulla e Llorente. Torna Abraham dal 1'

Ricomincia dall'Olimpico, ancora una volta sold out, l'avventura della Roma in Europa League che oggi alle 18.45 affronterà la Real Sociedad nella gara d'andata valida per gli ottavi di finale della competizione europea. Mourinho, con Ibanez squalificato cercherà di schierare comunque il suo 11 migliore proprio a partire dalla difesa. Tra i pali l'inamovibile Rui Patricio e per sostituire il difensore brasiliano Mou dovrà scegliere uno tra Kumbulla e Llorente. Confermati invece Mancini e Smalling. A centrocampo non partirà dal primo minuto Wijnaldum. Lo Special One opterà per la coppia Cristante-Matic con Spinazzola e Karsdorp sulle due fasce. Torna Abraham dal 1' minuto davanti a Pellegrini e Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLA SERA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.