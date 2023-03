Ancora un sold out, ancora un pienone. Quello di stasera sarà il 26° stagionale per la Roma, il quinto consecutivo in Europa League. [...] A ieri il botteghino per la sfida di stasera parlava già di 60.788 tifosi, con pochissimi tagliandi ancora liberi che oggi la Roma conta di polverizzare. Nel frattempo è praticamente tutto esaurito anche per la sfida con il Sassuolo di domenica prossima: 60.350 i tagliandi già venduti per l’occasione.

(gasport)