Roma, Matic senza sosta. Rientra Cristante

Tanti sorrisi ma anche la massima concentrazione per una sfida che dovrà essere presa con grande serietà e senza sottovalutare l’avversario. Mourinho lo ha detto a più riprese alla sua squadra: guai a sottovalutare la Real Sociedad, guai a pensare di essere già ai quarti di finale di Europa League [...] Il tecnico ha bisogno dei suoi fedelissimi per affrontare nel migliore dei modi il doppio impegno. A cominciare dalla difesa titolare, quella che è mancata contro gli emiliani per l’assenza di Mancini (in diffida) e che ha portato Kumbulla a commettere quella ingenuità – già perdonata dal gruppo – che ha lasciato la squadra in inferiorità numerica per un tempo intero. Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Sulle fasce – quelle che il tecnico vuole riposate per spingere al massimo – Karsdorp e Spinazzola che contro il Sassuolo hanno giocato solamente quarantacinque minuti. Senza sosta invece Matic: in questo momento è il giocatore più in forma della Roma, e senza di lui il centrocampo non riesce a reggere il peso di una squadra offensiva. Indispensabile il serbo, ma anche Cristante, il grande assente di domenica scorsa per squalifica. Se a inizio stagione non erano considerati una vera e propria coppia, adesso invece Nemanja e Bryan sono in grande sintonia grazie al lavoro portato avanti dallo staff di Mourinho durante il periodo della sosta del Mondiale. [...]

(corsport)