Roma, le fatiche di Coppa

Non si fida. E per una volta non è pretattica. No, la Real Sociedad l’avrebbe evitata molto volentieri. Probabilmente perché a Mourinho sembra quasi di guardarsi allo specchio. La squadra di Alguacil, infatti, è una Roma…basca. [...] E poco importa che ora stiano vivendo un momento di flessione (solo un successo nelle ultime 7 partite) coincisa con l’assenza di David Silva, tornato in campo soltanto nell’ultimo match contro il Cadice (era assente dal 21 gennaio), pareggiato 0-0. I baschi, infatti, in campionato hanno fatto più punti (25) fuori casa che alla Reale Arena (19) e in Europa hanno vinto tutte le tre trasferte nella fase a gironi senza subire alcun gol. Basta questo per approcciarsi con la massima cautela

(Il Messaggero)