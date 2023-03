Roma, l’allarme al Viminale: derby a rischio scontri. E possono tornare i serbi

Mille agenti saranno in strada pronti a vigilare sulla sicurezza in città per il derby Lazio-Roma di domani alle 18. È un momento complesso per il tifo e lo sport, dopo gli scontri che stanno infiammando l’Italia, ultimi in ordine di tempo quelli per la sfida Napoli-Eintracht Francoforte, e dopo il furto dello striscione dei Fedayn romanisti da parte degli ultrà serbi della Stella Rossa. E il rischio è proprio che un gruppo di tifosi balcanici possa ritornare nella Capitale e riaccendere la miccia dell’odio. (...) L’Osservatorio per le manifestazioni sportive del Viminale ha bollato il derby capitolino con un livello 4: la massima allerta. La zona blindata, come previsto anche dagli ultimi incontri del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, è quella intorno al Foro Italico: sotto osservazione l’area di Ponte Milvio e dei chioschetti vicini (prediletta dai laziali) e quella di Piazza Mancini e di Ponte della Musica (vissuta dai romanisti). (...)

(Il Messaggero)