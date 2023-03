Roma folle, Kumbulla un disastro: fallito l'aggancio al secondo posto

Missione fallita, ancora una volta, dalla Roma. I giallorossi, sconfitti 4-3 dal Sassuolo ieri sera all'Olimpico, perdono l'occasione per agganciare il secondo posto dell'Inter e sorpassare la Lazio. Contro i biancocelesti, avanti di due punti, domenica prossima sarà un vero e proprio spareggio Champions.

Mourinho era squalificato ma la sua presenza si è avvertita: prima del fischio d'inizio tutto lo stadio gli ha dedicato un lungo applauso al momento della lettura delle formazioni, e nei vari settori sono spuntati più striscioni d'incoraggiamento. «Chiunque difende i colori di Roma è nostro alleato. Daje Mourinho» in curva Sud, mentre in Tevere sono apparsi: «Con Mourinho a difesa della Roma» e «Più colpite più combatteremo. In campo 11 Mourinho» oltre alla panolada, con tanti fazzoletti bianchi in ogni settore dello stadio.

La partita è stata condizionata dall'espulsione di Kumbulla nel finale di primo tempo che ha determinato anche il rigore del 3-1 emiliano. Senza Pellegrini, Belotti (non recupera per la coppa) e Solbakken infortunati, Cristante squalificato, il portoghese ha deciso ieri di lasciare fuori anche Mancini, diffidato, in vista del derby, e Dybala. La decisione di mandare in campo Kumbulla, schierato sul centrosinistra con Ibanez dalla parte opposta, non ha pagato. La Roma ha subito 4 gol, tanti quanti quelli incassati in tutte le competizioni nelle precedenti 11 gare casalinghe.

Non è bastato l'ingresso nella ripresa di Dybala, che ha realizzato un gran gol da fuori area che aveva riaperto il match. Piccoli segnali positivi: il primo gol in campionato di Zalewski, il primo in giallorosso di Wijnaldum, l'esordio del giovanissimo (classe 2004) attaccante Majchrzak.

(Corsera)