Roma: con Mou via anche la Joya che rivede l'Inter

L'Inter non ha smesso di pensare a Paulo Dybala. Di certo non l'ha fatto Beppe Marotta che già la scorsa estate aveva provato in ogni modo a ingaggiare l'argentino e lo aveva anche tenuto in stand-by nella speranza che l'uscita di Alexis Sanchez ammorbidisse il presidente Steven Zhang sui delicati equilibri del monte ingaggi. Niente da fare: il cileno aveva risolto il contratto solamente ad agosto, l'Inter nel frattempo aveva ingaggiato Luikaku portando il reparto offensivo a quattro unita e Dybala, dopo gli svariati incon tri, alcuni anche in prima perso na (il 23 maggio a Villa Bellini), altri del suo entourage addirittura nella sede nerazzurra (8 giu-gno), il 18 luglio aveva scelto la Roma. […] La Joya ha firmato con la Roma un triennale da 3.8 milioni più bonus, ma nel contratto è presente anche un doppia clausola di rescissione con diverse e complicate opzioni. Per semplificare, si possono sintetizzare così: una per l'estero da 12 milioni e una per 11-talia da 20. Quella valida per i club di Serie A prevede che la Roma abbia la possibilità di annullarla aumentando l'ingaggio a 6 milioni netti; mentre in caso di addio, la società giallorossa incasserebbe l'80% dei 20 milioni, mentre il 20% andrebbe all'argentino. Insomma, la Roma avrebbe una carta per tenersi Dybala, ma molto passera anche da come terminerà la stagione - Champions o no - e soprattutto se Josè Mourinho, l'uomo che ha convinto l'argentino a sposare il progetto giallorosso, resterà nella Capitale. Se il portoghese andrà via, sarà molto complicato per la Roma trattenere Dybala. [...]

(tuttosport)