Roma coi cerotti ma passi falsi vietati. "Panolada" dei tifosi per Mourinho

«Sarà una settimana pericolosa, perché accumuleremo stanchezza e poi ci sarà il derby», aveva detto Mourinho al termine della gara vinta contro la Real Sociedad in Europa League. [...] A spingere la Roma ci sarà ancora una volta un Olimpico pieno: quello di stasera (ore 18, arbitra Fabbri) sarà il ventisettesimo esaurito consecutivo. Ma sarà uno stadio arrabbiato per il mancato annullamento della squalifica di Mourinho, che quindi non sarà in panchina né oggi né nel derby. [...] Sarà ovviamente il portoghese a decidere la formazione da mandare in campo, e nel farlo dovrà rinunciare a qualche giocatore. Non ci sarà Cristante squalificato, e con lui Pellegrini al quale sono stati applicati 30 punti di sutura alla testa che lo terranno fuori oggi e forse anche giovedì prossimo nel ritorno con la Real Sociedad. Out pure Belotti, che ieri è stato operato alla mano destra. [...] Davanti giocherà Abraham, che probabilmente avrebbe riposato se il Gallo non si fosse infortunato. In difesa rientra Ibanez, in mezzo al campo chance dal primo minuto per Wijnaldum e probabilmente Bove. Sugli esterni possibile turnover: con El Shaarawy spostato dietro la punta, spazio a Spinazzola e Zalewski. Mourinho ha convocato due ragazzi della Primavera: il difensore Keramitsis e il centrocampista Pisilli.

(corsera)