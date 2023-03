Roma, caccia Champions. E l’Olimpico si schiera: è pronta una “panolada”

Stasera, prima della partita contro il Sassuolo, si stringerà intorno a José Mourinho tutto l'Olimpico, punta dell'iceberg di un popolo giallorosso che in maniera compatta pensa che l'allenatore portoghese sia vittima di una ingiustizia, dopo che la Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso della Roma sulle due giornate di squalifica comminategli a seguito deli fatti di Cremona. Il gesto delle manette postato due giorni fa dallo Special One infatti - oltre al silenzio media del club per le due gare (derby compreso) - ha avuto il potere di risvegliare quel senso di frustrazione che cova da sempre nella tifoseria, tanto da far muovere i Roma Club (AIRC e UTR) a organizzare una "panolada" sugli spalti. [...]

(gasport)