Roma, 14 nazionali e tanti big a Trigoria. Il 5° posto non basta

I due volti di Mourinho a Roma: quello scintillante in Europa e quello deludente in campionato. Una dicotomia netta che in questo anno e mezzo di José in giallorosso sta diventando sempre più rimarcata. E la cosa stride ancor di più adesso, con ben 12 giocatori (Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Dybala, Ibanez, Kumbulla, Wijnaldum, Rui Patricio, Celik, Solbakken, Zalewski e Tahirovic) in giro per il mondo con le rispettive nazionali e altri 2 con le Under giovanili (Bove e Volpato). A cui aggiungere, tra l’altro, un gruppo di giocatori di spessore internazionale che in nazionale o ci sono stati o sono ancora all’ interno, i vari Belotti, Mancini, El Shaarawy, Smalling, Llorente, Matic, Camara ed Abraham. Insomma, con questa ricchezza internazionale ci si aspettava una Roma più su in classifica. [...]

(gasport)