Riva: "Mourinho è unico"

Gigi Riva commenta José Mourinho: l'ex grande attaccante che ha vinto uno scudetto col Cagliari, ha rilasciato un'intervista al quotidiano in cui ha commentato la Nazionale di Roberto Mancini e non solo. «Ha personalità, temperamento, trasmette alla squadra il suo carattere. Chi era come lui ai miei tempi? Ognuno ha le proprie caratteristiche, Scopigno era l’opposto ad esempio. Mourinho nel suo genere è unico», le sue dichiarazioni sul tecnico giallorosso.

Ieri, inoltre, il Comune di Cagliari ha deciso all’unanimità di intitolargli il nuovo stadio.

