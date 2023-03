Riecco i nazionali per la Samp

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Mourinho ritrova il gruppo al completo. Ieri mattina è andata in scena la prima seduta con tutto l'organico dopo la fine della sosta per le nazionali, con Dybala, Wijnaldum, Celik e Solbakken che si sono riuniti al resto della squadra.

Oltre ai calciatori, nel centro sportivo dei giallorossi Mourinho ha accolto anche Harry Greb, l'artista che ha ritratto lo Special One con la sciarpa giallorossa sulla Vespa 50 Special a Testaccio e che lo ha omaggiato con una tela dell'opera.

Il primo vero allenamento in vista della gara di domenica è stato diviso in due sessioni: la prima in palestra, per poi passare a degli esercizi con il pallone. Con altri due giorni a disposizione - oggi e domani - Mourinho, pronto a tornare in panchina dopo aver scontato la squalifica con Sassuolo e Lazio, continua a studiare la miglior soluzione vista l'emergenza in difesa. L'assetto dovrebbe comunque rimanere a tre, con Celik che agirà da centrale di destra, completando la difesa con Smalling e Llorente.