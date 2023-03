Rice e Kane gelano gli azzurri, non basta il gol di Retegui: 1-2

LEGGO - Non basta all'Italia il magic-moment calcistico di Napoli. Allo stadio Maradona fanno festa i 2.500 tifosi dell'Inghilterra, vittoriosa 1-2 nella prima gara di qualificazione agli Europei del 2024 in Germania. Si fa in salita subito la strada per gli azzurri, chiamati già domenica sera al riscatto e al successo a Malta, superata a sua volta 2-1 in casa della Macedonia del Nord. La sconfitta dell'Italia è figlia di un primo tempo troppo passivo, nel quale sono arrivati i gol di Rice (13') e Kane su rigore (44'). Nella ripresa azzurri meglio e a segno (56') con il debuttante argentino di origini italiane Mateo Retegui, buttato immediatamente nella mischia dal primo minuto dal ct Roberto Mancini. «Sono triste per la sconfitta, ma felice per il debutto, orgoglioso di vestire questa maglia. Mi hanno accolto tutti con affetto. Il gol? L'ho cercato per tutto il primo tempo e l'ho trovato nella ripresa, ma conta di più il risultato della squadra». Dopo la rete del capocannoniere, con il Tigre, dell'ultima Superliga argentina, l'Italia continua a fare la partita, a spingere e pressare, ma a tirare poco in porta, anche in superiorità numerica dopo il doppio giallo a Shaw all'80'. «Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, poi abbiamo preso due gol sugli sviluppi di calcio d'angolo. Nel secondo tempo abbiamo dominato e avremmo meritato il pareggio. Abbiamo giocato meglio e ho rivisto una grande Nazionale». Così Mancini. «Ci dispiace, ma la strada è lunga. È un inizio in salita, ma troveremo la discesa». L'Inghilterra non vinceva in Italia addirittura dal 1961 e si prende in un certo senso la rivincita della finale persa a Wembley agli ultimi Europei. Gli azzurri non perdevano in casa un match di qualificazioni continentali dal 1999 (2-3 a Napoli con la Danimarca). A proposito di numeri, con il penalty del Maradona (tocco con il braccio di Di Lorenzo "scovato" al monitor dall'arbitro serbo Jovanovic) Harry Kane diventa da solo con 54 gol il miglior bomber di tutti i tempi nell'Inghilterra, superando Wayne Rooney: «Serata indimenticabile, un sogno che si realizza», dice l'attaccante del Tottenham. Sul piano dell'ordine pubblico, si segnalano piccole cariche di alleggerimento della polizia prima del match contro i tifosi inglesi che pressavano molto per entrare velocemente allo stadio. Sempre nel pre-gara commovente cerimonia in ricordo di Gianluca Vialli.