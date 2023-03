Rabiot: "Colpito da Dybala quando sono arrivato in Italia, ha colpi eccezionali"

Qual è il giocatore che l'ha impressionata di più in Serie A in questi quattro anni in cui la sta frequentando?

«Direi che per questa stagione non ho nessun dubbio nell’indicare Osimhen. L’attaccante del Napoli sta facendo davvero bene e devo dire che è migliorato tantissimo anche rispetto alla passata annata e rispetto a quando giocava in Francia nel Lille, si vedeva che aveva tantissimo potenziale ma solo ora le sta esprimendo al massimo. È davvero esploso. Quando sono arrivato, invece, il calciatore che mi aveva colpito di più era Dybala: Paulo ha colpi eccezionali che possono fare la differenza».