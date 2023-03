Rabbia Juve su Dybala. La Joya replica: "Capitemi"

I tifosi juventini sono rimasti infastiditi dall'esultanza finale di Paulo Dybala domenica sera, subito dopo la vittoria della Roma sulla Juventus. Molti tifosi della Juve sono stati espliciti nelle critiche. Paulo ha risposto sul suo canale Telegram: «So che è difficile per voi, lo è anche per me. Ma oggi gioco per un'altra squadra e con altri compagni ai quali devo portare rispetto! Vincere non è mai facile e per noi era importante. Non ho esultato per un gol e non sono andato in faccia a nessuno. Ho festeggiato con i miei compagni la vittoria. Mi dispiace che la vediate così, il rispetto da parte mia per voi ci sarà sempre. Vi abbraccio, vi voglio bene».

(Gasport)