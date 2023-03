Quattro gare su cinque all'Olimpico: José cerca un alleato

A partire da Roma-Juventus, i giallorossi affronteranno cinque partite decisive per la stagione e solo una volta dovranno scendere in campo lontano dall'Olimpico. Oggi i bianconeri, giovedì la Real Sociedad, domenica prossima il Sassuolo, poi il ritorno degli ottavi di Europa League in Spagna e successivamente il derby contro la Lazio. La Roma quindi giocherà quattro volte nel suo stadio, dove viaggia alla media di 2 punti a partita. Nel 2023 gli uomini di Mourinho hanno subito 0 reti in casa (4 vittorie consecutive in campionato) e nelle sette gare giocate fino a questo momento Rui Patricio ha mantenuto la porta inviolata in sei occasioni (unico neo la gara di Coppa Italia contro la Cremonese). Nessun'altra squadra ha saputo fare altrettanto nei cinque campionati migliori del mondo.

(corsera)