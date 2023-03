Primavera: giallorossi, poker al Napoli

IL TEMPO - La Roma Primavera cala il poker contro il Napoli e sale al secondo posto della classifica. Il 4-0 non lascia dubbi: la squadra di Guidi c’è. In vantaggio alla mezz’ora con Pisilli, i giallorossi trovano il raddoppio con Cherubini al 36’ e il terzo gol prima dell’intervallo con Missori. Al quarto d’ora della ripresa, Majchrzak porta a quattro le reti dei capitolini e chiude di fatto l’incontro. «Faccio i complimenti alla squadra – le parole di Guidi a fine partita – il gruppo è coeso e fatto di professionisti esemplari». Le prestazioni confortano il mister giallorosso sul lavoro fatto finora e sulle ambizioni future. «L’obiettivo resta quello di avvicinarsi alla prima squadra – spiega – perché è giusto che se e quando i ragazzi vengono chiamati da Mourinho, abbiano le conoscenze richieste». Guidi poi si sofferma su due giocatori in particolare, Del Bello e Silva. «Il ruolo del portiere è estremamente particolare, ho detto a Jacopo che ho sempre avuto fiducia in lui. Silva, alla sua prima partita da titolare ha messo in campo quantità e fisicità, i suoi punti di forza».