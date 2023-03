Porto, il presidente Da Costa: "Mourinho? È un predestinato. Dopo la Roma arriveranno altri grandi club"

GASPORT - Alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter, il presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto Da Costa, ha rilasciato un'intervista alla Rosea, nella quale si è soffermato anche sulla figura di José Mourinho, che, oltre agli altri trofei conquistati, gli ha regalato anche una Coppa dei Campioni. Queste le sue parole:

[...]

All'inizio del suo mandato il calcio italiano era dominante, adesso lo è decisamente meno: come spiega questo declino?

«Sì, è vero: quando sono diventato presidente, il calcio italiano era il più solido del mondo. Il sistema ha beneficiato anche di presidenti come Berlusconi, Moratti, Agnelli, ma ora quel potere si è trasferito in Inghilterra e i vostri club hanno perso rilevanza, anche perché non sono più gestiti da persone con l'esperienza dei nomi che ho citato. Eppure siete sempre tra i migliori e non è mai facile affrontarvi, come dimostra l'Inter. Ma in questi 41 anni di presidenza, il più grande orgoglio è che abbiamo mantenuto sempre competitività in Europa».

[...]

Un anello di collegamento tra Porto e Inter si chiama José: come vede il Mourinho romano?

«Non mi sorprende affatto il suo successo: è ai vertici da più di due decenni e dopo la Roma arriveranno per lui altre grandi sfide e altri grandi club, perché è semplicemente un predestinato».