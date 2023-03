Plusvalenze Juve, il pm Santoriello lascia. Acquisito l'interrogatorio dell'ex Dybala

Passo indietro di Ciro Santoriello. Il magistrato deciso di astenersi dal sostenere l’accusa nel processo Juventus dopo le polemiche divampate nelle ultime settimane per la pubblicazione di vecchi video in cui, scherzando, manifestava le sue simpatie caleistiche per il Napoli, e il suo "odio" per la società bianconera. La Procura di Torino, all'apertura dell'udienza preliminare contro Andrea Agnelli e altri dirigenti, in programma lunedì prossimo, sarà rappresentata dagli altri due componenti del pool: il procuratore aggiunto Marco Gianoglio e il sostituto Mario Bendoni. […] A intervenire in difesa di Santoriello è stato uno degli avvocati difensori della Juventus, Luigi Chiappero, che lo ha descritto come "un pm colto che non hai confuso il calcio con il diritto". Al quinto piano del Palazzo di giustizia stanno preparando l'udienza preliminare di lunedì. Nei giorni scorsi i pm hanno depositato un'ultima tranche di atti integrativi di indagine tra cui il verbale dell'interrogatorio dell'ex calciatore bianconero Paulo Dybala, attualmente in forze alla Roma.

(Il Fatto Quotidiano)