Pisilli, mezz'ala che vola: «I miei gol per l'Europeo»

CORSPORT - Ci vuole una fame da lupi per segnare quei gol. Forse "sporchi", ma di sicuro pesanti come pietre. Germania-Italia 2-3, doppietta di Niccolò Pisilli, mezzala che vola con l'inserimento nel Dna, figlio di un im-piegato di banca e di una psi-cologa. Mercoledì la nazionale Under 19 di Alberto Bollini ha steso i tedeschi - una vitt-ria che potrebbe consegnarci sul vassoio d'argento la final eight dell'Europeo - grazie alle firme del ragazzo partito dai pulcini della Roma in quel vivaio sempre florido che si chiama Trigoria, oggi protagonista in Primavera (10 gol in 24 gare). Fresco di rinnovo fino al 2026, Pìsilli ha già conquistato José Mourinho, che l'ha portato in panchina contro il Sassuolo. (...)

Pisilli, dica la verità: nella vita voleva fare il centravanti?

«Nono, sempre il centrocampista, in realtà sono nato mediano ma da mezz'ala mi diverto di più»

E segna tanto.

«Merito del gioco offensivo di Guidi nella Roma, che somiglia a quello di Bollini in nazionale U19. Sono tanto felice per i miei primi due gol in nazionale, voglio farne tanti anche qui».

Che emozione ha provato?

«Indescrivibile. Per fortuna in stanza con me c'è Faticanti, che mi tiene concentrato».

Sempre Insieme, voi due.

«È un fratello. Sono fiero di condividere il mio percorso con luì sia nella Roma sia in azzurro. Al suo fianco mi sento più sicuro».

(...)

L'idolo di Pisilli?

«Da bambino stravedevo per il Barcellona. Xavi, E poi ho sempre amato Paulo Dybala, un mito».

Ora com'è allenarsi con lui a Trigoria?

«Paulo trascina i compagni, è un piacere imparare da lui ogni giorno».

Parliamo della convocazione in prima squadra?

«Quando Mourinho mi ha chiamato non ci credevo. Ma non posso fermarmi qui. Ho ancora tanta strada da fare».

(...)