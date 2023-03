Piano sicurezza, l'allerta sale

Il derby s'avvicina (è vigilia). E l'attenzione sale. ll rischio 4, il più alto prima che scattino divieti severissimi. (...) Di solito chi gestisce la sicurezza preferisce luci e toni bassi quando arriva un evento delicato: poca ribalta, tanto lavoro, zero toni allarmistici che fanno solo salire tensione. L'attenzione è una cosa, la tensione un'altra. Se la prima aiuta, la seconda rischia di complicare il quadro. A rischio attorno a questo derby è la tensione che è venuta crersi dentro l'ambiente ultra, a livello nazionale ma soprattutto internazionale, e che prende spunto dai fatti dì inizio febbraio all'Olimpico dopo Roma-Empoli, vale a dire l'aggressione-agguato nei confronti del gruppo giallorosso dei Fedayn, con il furto del vessillo rappresentativo da parte delle frange più estreme della Stella Rossa: un gesto che nel mondo ultrà è vissuto come una trasgressione delle regole d'ingaggio anche nell'esprimere supremazia interna, un affronto grave perché mette i rivali nella condizione di non potersi rappresentare allo stadio, ancor più grave perché consumato mentre la partita era un'altra (la Roma sfidava l'Empoli) e non coinvolgeva le due tifoserie venute allo scontro.Da qui nasce la crescita dell'allarme e dell'attenzione che segue il lavoro certosino fatto (e da fare) da parte della Digos della Questura di Roma, dei reperti operativi delle forze in campo (un miglia-io), del Gos, dell'Osservatorio e del Cnims (il Centro Nazionale di Informatone sulle Dranw stazioni Sportive). (...)

(corsport)