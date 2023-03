Per i giallorossi difesa a oltranza e tanto sacrificio

Dopo il trionfo in Conference, almeno i quarti di finale in Europa League. José Mourinho ha restituito un'identità internazionale alla Roma e questo gli va riconosciuto senza indugi. Il doppio confronto con la Real Sociedad, temuta anche se in evidente crisi, è stato gestito con tranquillità dai giallorossi, in rete all'alba e al tramonto della gara d'andata e bravi a far emergere la totale idiosincrasia con il gol dei baschi. (...) A San Sebastian la squadra di Mourinho ha prodotto il nulla assoluto, ha faticato a mettere in fila tre passaggi, si è esibita in una serie di stucchevoli perdite di tempo e ha anche rischiato di riaprire la qualificazione concedendo tre occasioni abbastanza clamorose. Ma la Real Sociedad in questo periodo non segna nemmeno con le mani. (...) Ecco, su questa totale rinuncia a giocare, non giustificata neppure dal risultato dell'andata, Mourinho dovrà riflettere. Poche emozioni. Prima del via il tecnico ha dovuto fare a meno di Matic per un virus intestinale: assenza pesante perché in queste notti i leader sono fondamentali. È una scelta tattica, invece, la rinuncia ad Abraham: l'allenatore ha preferito Belotti un po' per l'impostazione della sfida, in cui il centravanti avrebbe dovuto lottare e correre spesso a vuoto, e un po' perché domenica c'è il derby. (...) La Roma sa difendersi molto bene, ma c'è una situazione in cui è vulnerabile: quando un avversario entra dal lato corto dell'area e scarica a rimorchio, chi arriva da dietro a tirare è favorito dalla tendenza dei giallorossi ad abbassarsi a protezione della porta. (...)

(gasport)