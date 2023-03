Pellegrini si riposa in Nazionale: pronto per la ripresa con la Samp

Domani termineranno i sei giorni di stop concessi da Mourinho ai non convocati in nazionale. El Shaarawy è volato a Dubai dove si è anche allenato, Smalling ha trascorso qualche giorno in barca con la famiglia, Mancini ha visitato Londra e Matic è tornato in Serbia. La ripresa è alle porte, ma ancora non ci saranno i 14 convocati nelle rispettive selezioni. Per averli tutti José dovrà aspettare venerdì quando anche Dybala rientrerà a Roma dall’Argentina, a due giorni dalla partita con la Sampdoria (domenica ore 18). [...]

(Il Messaggero)