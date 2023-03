Pellegrini recuperato, c'è il giallo del caschetto

Ci sarà Lorenzo Pellegrini in conferenza stampa insieme a Mourinho. Un indizio sulla possibile titolarità del numero 7, al rientro dopo lo stop dovuto ai 30 punti di sutura rimediati in seguito all'infortunio nel match di andata. Il caschetto protettivo, però, deve passare una specie di «omologazione».

Oggi la squadra sosterrà l'allenamento di rifinitura alle 12.15 e nel pomeriggio partirà per la Spagna. Il match contro la Real Sociedad sarà arbitrato da Kovacs, che aveva diretto la finale di Conference. Il Giudice sportivo di serie A ha fermato per due giornate Kumbulla (multa di 5mila euro), Matic è entrato in diffida.

(Corsera)