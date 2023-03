Pellegrini, quando il troppo stroppia

Se il mondo del calcio non fosse stato invaso dai costruttori di etichette e di definizioni un tanto al chilo, oggi un giocatore come Lorenzo Pellegrini sarebbe raccontato, in modo semplice e veritiero, come una mezzala. Solo che, di questi tempi, non si paria più di mezzali (o mezzeali) ma di intermedi, di “sotto punta”, di “vertici” e chi più ne sa più ne metta. Un dizionario che porta confusione, perché nel calcio continuano a esistere i ruoli e le competenze, e non tutti possono fare tutto. [...] Pellegrini è una mezzala e da mezzala dovrebbe giocare. Costa troppo impiegarlo (soltanto) per quello che è?

(corsera)