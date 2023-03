Pellegrini out, Belotti si opera. E c’è Cristante squalificato

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Si riempie l’infermeria di Trigoria. In vista della gara di domani con il Sassuolo, la Roma dovrà infatti fare i conti con diversi calciatori indisponibili per infortunio. Oltre allo squalificato Cristante, i giallorossi perdono per infortunio Pellegrini, Belotti e Llorente.

Il capitano, uscito anzitempo contro la Real Sociedad dopo uno scontro aereo con Zubeldia, dopo i controlli a Villa Stuart non ha riportato fratture e lesioni. Al centrocampista sono stati tuttavia applicati trenta punti di sutura nella zona fronto-parietale. Si punta a recuperarlo per la gara di ritorno in Spagna di giovedì prossimo.

Costretto a fermarsi anche Andrea Belotti: il centravanti, entrato al 60’ al posto di Abraham e rimasto in campo fino al triplice fischio, a seguito degli esami strumentali svolti a Villa Stuart ieri mattina, ha riportato una frattura al quarto metacarpo della mano destra. L’attaccante nei prossimi giorni verrà sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre l’entità della frattura. I tempi di recupero verranno valutati successivamente all’operazione, con la possibilità di tornare in campo con un tutore.

Contro il Sassuolo saranno probabilmente assenti anche Solbakken e Llorente. L’attaccante norvegese è ancora alle prese con un affaticamento muscolare e ieri non ha preso parte all’allenamento con il resto della squadra. L’ex Bodø punta a tornare in panchina per il derby in programma il prossimo 19 marzo. Fastidio all’adduttore sinistro invece per Diego Llorente. Il difensore è stato costretto a fermarsi nell’intervallo della sfida di giovedì scorso e dovrebbe tornare disponibile nel ritorno in Spagna la settimana prossima.

Ma non arrivano solamente brutte notizie da Trigoria. Ieri al Fulvio Bernardini è andata in scena una seduta di scarico in palestra per chi ha giocato ieri, lavoro sul campo invece per chi non ha partecipato alla gara di Europa League. Ha svolto l’intero allenamento con il gruppo Roger Ibanez: il difensore brasiliano sembra infatti aver smaltito il problema al tallone rimediato con la Juventus – che gli è costato sei punti di sutura – ed è pronto a tornare titolare già domani.

Continua inoltre l’inserimento dei Primavera nelle rotazioni della prima squadra: oltre a Cherubini e Majchrzak, che hanno già partecipato agli allenamenti e sono stati convocati dallo Special One nel corso della stagione, nella giornata di ieri si è aggiunto ai «grandi» anche Pisilli, centrocampista centrale classe 2004.