Pellegrini non molla, in campo col casco. Belotti ci prova

Lorenzo Pellegrini ci sarà domani contro la Real Sociedad grazie ad un caschetto speciale. Dopo i 30 punti di sutura che gli sono stati applicati in seguito all'infortunio alla testa rimediato nel match di andata, la Tac ha dato esito negativo e oggi tornerà ad allenarsi a Trigoria nella rifinitura.

Il capitano ha fatto di tutto per non mancare l'appuntamento nel crocevia fondamentale della stagione. Anche perché senza di lui la Roma fatica: in sei gare sono arrivate 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Alle 18.30 parlerà in conferenza stampa insieme a José Mourinho e domani scenderà in campo. Da Trigoria filtra ottimismo anche per il recupero di Belotti dopo l'operazione alla mano. Mourinho lo vuole in Spagna e oggi farà il provino decisivo per testare il tutore speciale alla mano destra. Lui è l'uomo di Coppa della Roma con 3 gol e in Spagna quest'anno ha già segnato.

(La Repubblica)