Pellegrini ci prova, out Solbakken

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Forfait Solbakken, Pellegrini ci prova. Mourinho, per la gara di questa sera contro la Juventus, dovrà fare a meno dell’attaccante norvegese che ieri si è fermato a causa di un fastidio muscolare. Vista l’assenza dell’ex Bodø – che spera di tornare a disposizione già domenica prossima contro il Sassuolo - il tecnico portoghese ha deciso di non far giocare ieri con la Primavera Volpato, così da poterlo portare con sé in panchina contro i bianconeri.

Proverà invece a stringere i denti Loreno Pellegrini: il capitano giallorosso si è allenato normalmente nonostante un attacco influenzale. La scelta definitiva sulla sua presenza in campo verrà presa questa mattina: lui vuole esserci. In caso di forfait El Shaarawy è pronto a prendere il suo posto sulla trequarti al fianco di Dybala.

Pochi dubbi per Mourinho per le restanti maglie da assegnare: a difesa di Rui Patricio verrà ricomposto il trio difensivo formato da Smalling, Ibanez e Mancini. Sulle fasce agiranno Spinazzola – alla quarta partita consecutiva da titolare – e Karsdorp. Dopo i novanta minuti con la Cremonese, Wijnaldum inizierà la gara dalla panchina, lasciando spazio nuovamente alla coppia Matic-Cristante, mentre Il centravanti sarà Abraham.

In casa Juventus Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2 già visto contro il Torino. A centrocampo ritornerà dopo la squalifica Locatelli, in attacco è invece ballottaggio per il compagno di reparto di Vlahovic: con Di Maria favorito su Chiesa. Out De Sciglio.