Pellegrini a parte. Oggi gli altri «azzurri»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Si ricomincia a lavorare a Trigoria. Dopo una settimana di vacanza ieri è andato in scena il primo allenamento in preparazione della gara contro la Sampdoria all'Olimpico. Ha svolto una seduta a parte Pellegrini: dopo la mancata convocazione nella gara di Malta con la Nazionale il capitano ha gestito le forze compiendo lavoro personalizzato. Insieme alla prima squadra, in attesa degli altri nazionali che arriveranno tra oggi e domani, si sono allenati sotto gli occhi di Mourinho numerosi ragazzi provenienti dalla Primavera, tra i quali anche Pagano, Chesti, Ruggiero e Ivkovic. Ieri sera festa per Spinazzola dopo i 30 anni compiuti sabato.