Pellegrini: 30 punti in testa. Belotti: frattura alla mano

Il successo contro la Real Sociedad rischia di diventare agrodolce. Domani contro il Sassuolo infatti la Roma dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti, usciti entrambi infortunati dalla gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Dopo uno scontro con Zubeldia, il capitano ha rimediato una ferita lacerocontusa alla fronte, che gli è costata ben 30 punti di sutura. L'obiettivo è recuperarlo per la trasferta in Spagna. Il 'Gallo' invece dovrà operarsi per una frattura al quarto metacarpo della mano destra: l'intervento è in programma tra domani e lunedì. Ola Solbakken è ancora out per un problema muscolare e ieri non si è allenato con il resto del gruppo. Preoccupano meno le condizioni di Diego Llorente, che giovedì aveva accusato un fastidio all'adduttore sinistro e aveva abbandonato il campo precauzionalmente.

(gasport)