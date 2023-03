Out Belotti, c'è Abraham con Dybala

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Undici quasi obbligato per la Roma. I giallorossi

oggi pomeriggio dovranno fare i conti con l'infermeria piena in seguito alla gara di giovedi scorso contro la Real Sociedad. La squadra ha avuto a disposizione solamente due giorni di allenamento per preparare la sfida di campionato col Sassuolo.

Foti, che siederà in panchina al posto di Mou, dovrà fare a meno di numerosi titolari: fuori Cristante per squalifica, mentre Pellegrini, Solbakken e Belotti sono out per infortunio. Poca scelta, ballottaggi solamente sulla fascia destra e a centrocampo. Nessun dubbio in porta, a difesa dei pali ci sarà Rui Patricio. Davanti a lui, nonostante il rischio diffida per Mancini, dovrebbe giocare la difesa titolare. Oltre all'ex Atalanta giocheranno infatti Smalling e Ibanez. A destra è favorito Zalewski su Karsdorp, mentre Spinazzola agirà sulla fascia sinistra. A centrocampo, vista l'assenza di Cristante, Matic è chiamato agli straordinari, al suo fianco è pronto a tornare titolare Wijnaldum, con

Bove che potrebbe entrare a gara in corso. Sono poche le soluzioni offensive a disposizione della Roma: sulla trequarti oltre all'imprescindibile Dybala ci sarà El Shaarawy, mentre sarà Abraham il centravanti titolare. Intanto il grande ex

Zaniolo ha segnato con la maglia del Galatasaray nel suo esordio nel campionato

turco.