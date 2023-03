Oltre gli ostacoli, all'Anoeta in 1500

Bilbao, Tolosa, Biarritz, Barcellona. L'esodo giallorosso verso il regno basco è

iniziato nella giornata di ieri in ogni modo possibile, con ogni mezzo e tragitto possibile. D'altronde la fede giallorossa non conosce confini ma soprattutto ostacoli, macinando chilometri sempre e comunque per non lasciare sola la Roma. E lo farà anche stasera all'Estadio Municipal dell'Anoeta dove riempierà il settore ospiti dedicato ai tifosi giallorossi. […] Per i tifosi giallorossi presenti a San Sebastián è previsto un punto d'incontro presso il Parco Sagues (nei pressi della Spiaggia di Zurriola).

Una zona strategica vista la vicinanza dal centro della città (cinque minuti a piedi) ed è animata da pub, ristoranti e altre attività commerciali. Le autorità locali, per ovvi motivi di sicurezza, invitano tutti i tifosi della Roma a utilizzare tale zona come punto di partenza per arrivare allo stadio. […] Per contrastare la "tempesta perfetta", preparata dai tifosi biancoblu di casa (pronta una scenografia giante con un'aquila circondata da elfi con sguardo e intenzioni poco rassicuranti), servirà il solito contributo dei tifosi presenti per dare supporto agli uomini dello Special One nei momenti più delicati della sfida. Daranno tutto, con la speranza di tornare verso casa senza voce, ma con il sorriso sulle labbra e il cuore colmo di gioia, pianificando immediatamente la prossima trasferta per i quarti di finale di Europa League.

(Il Romanista)