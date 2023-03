Olimpico verso il tutto esaurito. La Nord: portate una bandiera

A quattro giorni dal derby, lo stadio Olimpico è già praticamente tutto esaurito. Sono stati venduti circa 59mila biglietti. Resta qualche posto nelle tribune, mentre i settori popolari sono andati a ruba. I biglietti riservati ai romanisti erano 17.500 e sono stati tutti acquistati nel giro di 48 ore. A breve verrà comunicato il tutto esaurito.

Uno stadio che sarà occupato prevalentemente dai tifosi della Lazio, per questo gli ultras della curva Nord hanno emesso un comunicato per rendere più suggestivo lo spettacolo sugli spalti: «Ognuno di noi porti con sé una bandiera, esclusivamente bianco e celeste! Non portare bandiere con immagini, scritte o colori diversi dai colori sociali. Per dipingere lo stadio con i colori del cielo». Top secret, invece, quello che avverrà in Curva Sud.

Una partita che arriva in un momento chiave della stagione, le due squadre sono a due punti di distanza, la Lazio terza e la Roma al quinto posto, e in palio non c'è solo la supremazia cittadina, ma anche il ricco piazzamento in zona Champions League.

(Il Messaggero)