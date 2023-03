Olimpico giallorosso sold out da un anno

Un muro giallorosso. Così si è presentato l'Olimpico ieri sera al fischio d'inizio di Roma-Juventus. Una coreografia che ha coinvolto tutto lo stadio completamente tappezzato di cartoncini gialli e rossi. In un bagno d'amore per la squadra che dura ormai da un anno intero. Per la Juventus si sono presentati in 64.213 facendo registrare il 25esimo sold out nelle ultime 26 partite giocate all'Olimpico. Coppa, campionato e amichevoli. Tutto compreso. (...) . Da un anno il dato sugli spettatori non scende sotto i 60.000, con il più alto registrato questa estate nell'amichevole contro lo Shakhtar con 65.303 spettatori. Una serie di sold-out iniziata il 10 aprile 2022 con Roma-Salernitana e i suoi 64.266 spettatori, alla prima occasione ufficiale per tornare. (...) Solo San Siro tiene il passo - grazie anche ad una capienza di 75.000 spettatori. Mentre il resto delle tifoserie guarda da lontano. Un amore incondizionato che ha un "respon-sabile" principale: José Mourinho. Con l'allenatore portoghese in panchina lo stadio è sempre stato pieno. Anche nei momenti bui dell'inverno 2021, quando la capienza era ridotta causa Covid. Riassumibile con una parola: fiducia. (...)

(La Repubblica)