Nuove speranze nove anni dopo

La Roma resta in attesa di buone nuove dal Comune sul fronte stadio. Ed in questo senso qualcosa sembra sbloccarsi rispetto allo stallo degli ultimi giorni, con l'Assemblea in attesa del lavoro delle Commissioni consiliari, prima di poter votare il testo della delibera per il Pubblico Interesse adotattata dalla Giunta di Roberto Gualtieri ormai quasi due mesi fa. Venerdì prossimo infatti si riuniranno la Commissione Lavori Pubblici e la Commissione Patrimonio e Politiche Abitative, per una seduta congiunta con all'ordine del giorno proprio lo stadio del club giallorosso. A partire dalle 10 i commissari potranno analizzare il contenuto della delibera alla presenza degli Assessori competenti e del Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti. […] Una sorta di piccola Conferenza dei Servizi in cui però spicca l'assenza dei rappresentanti della Roma. Che resta pazientemente in attesa di buone notizie che si spera portino ad un risultato diverso da quello avuto per l'impresa di Tor di Valle, di cui ieri ricorreva un importante anniversario. Il 26 marzo, come ieri, di nove anni fa, nel 2014, veniva svelato il plastico dello stadio.

(Il Romanista)