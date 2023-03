Nuova data per le commissioni. Il 5 aprile si discute di stadio

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - Probabilmente si tratta solo di un caso, ma dopo la notizia che abbiamo dato nella giornata di ieri di un possibile ritardo sull'iter per l'approvazione del Pubblico Interesse sullo stadio della Roma, a causa dell'annullamento della seduta congiunta delle commissioni Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune, inizialmente prevista per domani, si è provveduto ad una irrituale riconvocazione della medesima seduta per mercoledì prossimo, 5 aprile. (...) Ora bisogna solo sperare che questa volta le commissioni possano lavorare senza che l'Assemblea, che è sovrana, si metta in qualche modo in mezzo. Una notizia questa che fa il paio con le dichiarazioni dell'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia rilanciate ieri da il Sole24Ore. "È una corsa a ostacoli - ha detto Veloccia - ci sono ancora tantissime variabili in gioco. Ma ci sono elementi positivi che i precedenti progetti non avevano". (...)