Non essere più derisi ma di nuovo temuti: è questo l'obiettivo

Negli ultimi anni il calcio italiano è stato criticato, deriso, vituperato, e non si può dire che mancassero i motivi. Tra un anno la Nazionale festeggerà un decennio senza Mondiali. Russia 2018 e Qatar 2022 li abbiamo guardati da lontano. L'ultima partecipazione risale al 2014 in Brasile e non ne conserviamo grandi ricordi, eliminazione al primo turno. Come in Sudafrica nel 2010. Così Germania 2006, la Coppa del Mondo vinta, rappresenta l'ultima volta in cui l'Italia è entrata nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale. (...) Eppure, in uno dei periodi più bui della propria storia, la decadente Nazionale azzurra si è laureata campione d'Europa a Wembley nel 2021 e una squadra italiana, la Roma nel 2022 ha vinto la prima edizione della Conference League, un successo che ha spezzato la carestia ultradecennale del nostro calcio in Europa. (...) Sei italiane tra le prime otto delle tre eurocoppe, un quarto esatto del totale: sei su 24, il 25 per cento. Nessuno ne ha tante, nemmeno l'Inghilterra, la Spagna e la Germania, Paesi che nella pertezione comune ci hanno o ci avrebbero calcisticamente superato. (...) . In parte si sono raccolti i frutti di un'inversione di tendenza nelle gestioni societarie. Bilanci appesantiti e insostenibili hanno costretto la gran parte dei dirigenti ad abbandonare la scorciatoia dell'investimento ultramilionario. Meno soldi e più idee, tanti giocatori scovati in offerta speciale - i parametri zero - o ai primi vagiti in campionati nascosti. (...)

(gasport)