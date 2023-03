Oggi tocca a Mourinho e Dybala spingere e sostenere la Roma. José è l'anima della squadra. [...] Stasera, per l'ennesima volta, guardiamoci intorno e chiediamoci: era così l'Olimpico, prima dello Special One? No, non era così. E poi tocca anche a Dybala. [...] Oggi ha l'occasione giusta per rifarsi: arriva la Juventus, il club che l'ha scartato. È un appuntamento difficile, ma non è il momento di coltivare i dubbi. [...]

(Il Messaggero - P. Liguori)