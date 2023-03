Niente sconti per Mou, salterà il derby: la Roma è una furia

Nessuno sconto di pena per José Mourinho, il quale è stato squalificato per due giornate in seguito alla lite con il IV Uomo Serra durante Cremonese-Roma. Lo Special One quindi salterà il match contro il Sassuolo e soprattutto il derby contro la Lazio. La Corte sportiva d'Appello ha respinto il ricorso dei giallorossi e ha confermato la sanzione, facendo andare il club su tutte le furie, tanto da entrare in silenzio stampa come segno di protesta per le prossime due giornate di campionato. I tesserati della Roma infatti parleranno solamente contro la Real Sociedad.

(corsera)