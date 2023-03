Niente derby per Mou: "Sentenze ingiusta". Ira e bocche cucite

Ci sono silenzi oppure gesti che possono fare più rumore di tante parole. Ed è proprio ciò che ha la Roma e José Mourinho hanno fatto in seguito alla conferma della squalifica di due giornate inflitta allo Special One dopo la lite con il IV Uomo Serra. Il club ha scelto il silenzio stampa contro Sassuolo e Lazio, mentre il tecnico ha rispolverato, a distanza di 13 anni, il gesto delle manette sui social. La società ritiene la decisione della Corte sportiva d'Appello "profondamente ingiusta". Dopo la sospensiva, che aveva permesso all'allenatore di andare in panchina contro la Juventus, la conferma della squalifica ha sorpreso tutti poiché alla luce dell'indagine del procuratore federale Chinè parevano esistere tutti gli elementi per la riduzione della pena. Nell'audizione di ieri Mourinho aveva confermato la propria versione, evidenziando il fatto che la reazione deriva da una provocazione precedente da parte di Serra.

(gasport)