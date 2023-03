Nessun romanista ha il bilancio in attivo con i bianconeri

Tabù Juventus. Non c’è un solo romanista che abbia il bilancio in attivo contro la Signora. In tanti non l’hanno mai battuta (Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Spinazzola, Abraham, Belotti, Dybala), per qualcuno le sconfitte sono in doppia cifra (10 su 15 partite per Cristante, 12 su 16 per Belotti che le ha segnato 4 gol col Torino e solo l’ultimo, l’anno scorso, è servito almeno a pareggiare). Kumbulla e Mancini hanno rimediato un rosso. Il record di successi contro i bianconeri, si fa per dire, è di El Shaarawy che ne ha ottenuti 3 (contro 8 ko) segnando 3 gol (2 col Milan, uno con la Roma). [...]

(corsera)