Nela insegna i valori dello sport

IL TEMPO - Lunedì, Sebino Nela, campione d'Italia con la Roma nel 1983, incontrerà i ragazzi delle scuole medie di San Felice Circeo. Alle 10, «Hulk» sarà alla tensostruttura di Borgo Montenero dove presenterà il suo libro «Il vento in faccia e la tempesta nel cuore» e parlerà con gli studenti di valori dello sport. «Assieme alla Cenacoli, nostro partner nell'organizzare eventi sportivi - spiega Felice Capponi, assessore comunale allo sport - abbiamo deciso di organizzare incontri fra atleti, in attività enon, e i ragazzi delle nostre scuole. Quello con Nela è il primo di diversi appuntamenti».

«Parlare a una platea di giovani - commenta Sebino Nela - è stimolante ed è un piacere. Ai ragazzi spiego sempre che lo studio e lo sport sono complementari; da una parte c'é la preparazione sui libri (doverosa), dall'altra una scuola di vita, fatta di tante situazioni e valori che non impari sui banchi. Sono due discorsi che vanno portati avanti di pari passo, senza sacrificare l'uno a favore dell'altro». Un modo per avvicinare i giovani al mondo e ai valori dello sport che solo un personaggio come Sebino Nela può trasmettere.